Vendredi, tout est permis avec Arthur du 23 mars 2024

Arthur vous donne rendez-vous pour un prime exceptionnel tourné au Dôme de Paris devant 4 000 spectateurs en folie ! Embarquez pour «Vendredi, tout est permis avec Arthur» : Mission Spatiale ! Pour ce prime inédit, Arthur va envoyer les téléspectateurs et ses invités dans l’espace. Dans un décor sensationnel, entourés de planètes, les célébrités vont se transformer en astronautes le temps d’une soirée. Même le légendaire décor penché prendra pour l’occasion la forme d’une fusée ! Des dizaines de volontaires ont accepté d’embarquer à bord de la navette spatiale VTEP pour cette hilarante mission : Shy’m, Black M, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie Fontan, Reem Kherici, Cartman, Iris Mittenaere, Florent Peyre, Issa Doumbia, Inès Vandamme, Camille Cerf et pour la première fois : Indira Ampiot, Miss France 2023. Pour cette grande soirée : Black M et Amir viendront chanter leur tout nouveau titre inédit. Jenifer interprètera un medley de ses chansons les plus cultes et Yanns mettra le feu au plateau avec ses tubes. Un casting détonant pour un concentré de bonne humeur et de rire. Une soirée délirante, pleine de surprises avec des nouvelles épreuves inédites comme le Space Movie, l’astronaute mystère, le blind test dans l’espace, ou encore l’ABC Story en mode gravity… Nos artistes retrouveront aussi les épreuves cultes comme le photomime public, le dernier mot, l’articule à la chaine, le speed quiz, le one word song, le casting pub, le pita challenge, ou encore let's dance. Et bien évidemment un décollage immédiat en tenue d’astronaute ! Alors accrochez vos ceintures, et embarquez pour cette soirée démentielle !