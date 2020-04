Vendredi, tout est permis avec Arthur du 24 avril 2020

En savoir plus sur Arthur

Au menu, des épreuves emblématiques, de la bonne humeur et des fous-rires à la chaîne, le tout en compagnie d'invités d'exception, José Garcia, Florence Foresti, Isabelle Nanty, Anthony Kavanagh, Arnaud Ducret, Rachid Badouri et Jérôme Commandeur. Un casting explosif qui donnera tout pour relever les défis d'Arthur avec humour et dérision. Vous retrouverez bien sûr le mythique Décor penché, les chorégraphies endiablées du Let's dance, l'hilarant Articule, mais aussi de nombreux autres jeux désopilants tels que le Drunk ball ou les Mots interdits. Vous l'aurez compris, c'est une soirée haute en couleur qui vous attend avec Arthur et ses invités : une grande fête où bien évidemment, tout est permis.