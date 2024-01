Vendredi, tout est permis avec Arthur du 26 janvier 2024

Ce soir, Arthur est rejoint par des invités d'honneur, parmi lesquels on retrouve Manu Levy, Ines Vandamme, Yoann Riou, Philippe Lacheau, Reem Kherici, et enfin le légendaire Booder ! Ensemble, ils devront relever de nombreux défis et participer à des jeux plus insolites les uns que les autres comme de "Le dernier mot" ou encore "Incognito Dance". Mais ce n'est pas tout ! Ils auront également la chance d'assister à un tour de magie des plus extraordinaires réaliser par le magicien Antonio ! Entre fous rire et larmes, c'est un vendredi soir que vous ne risquez pas d'oublier ! Vendredi, tout est permis avec Arthur du 26 janvier 2024