Vendredi, tout est permis avec Arthur du 5 avril 2024

"Vendredi tout est Permis" revient pour une soirée inédite ! Nouvelles épreuves et nouveaux visages, Arthur sera accompagné des iconiques Ilyes Djadel, Antek, Timothe Poissonnet, Issa Doumbia, Camille Cerf et enfin Tareek. Entre jeux mythiques et nouveaux concepts, les invités embarquent pour 90 minutes de pur bonheur et de fous rires ! Vendredi tout est Permis du 5 avril 2024 avec Arthur.