Vendredi, tout est permis avec Arthur du 6 octobre 2023

Ce soir dans VTEP, Arthur reçoit : Majid Berhila, Amandine Petit, Gwendal Marimoutou, Edgar Yves, Eva et Tareek. Ils vont vous régaler sur des nouvelles épreuves comme le "Pita Challenge" et des épreuves de rapidité le "Blind Test 1 sec" et le "Speed Quizz", mais aussi des épreuves iconiques comme le "In the dark", le "Phototmime" et le "Articule à la chaîne". Vous allez même vivre un moment magique avec Antonio. Vendredi tout est Permis du 6 octobre 2023 avec Arthur.