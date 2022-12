Vendredi, tout est permis avec Arthur - Duo Destiny VTEP Noël 2022

Le Duo Destiny se compose de Kinga Grzeskow et de Goncalo Roque. Artistes de cirque et artistes acrobatiques. Duo Destiny comme une combinaison de racines polonaises et portugaises où des tours de gymnastique de haut niveau sont combinés avec une histoire lyrique racontant du théâtre... Les spécialistes de l'acte de main à main ont cependant également créé une variété de types d'actes pour atteindre le plus possible le public varié afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Du sol jusqu'à l'air... Laissez-les vous emmener en voyage sur le plateau de Vendredi tout est permis. Extrait de Vendredi tout est Permis.