Vendredi, tout est permis avec Arthur - Elastic speed spécial Tropical

Pour cette épreuve, Az, Cartman, Anne-Sophie Girard, Redouanne Harjane, Keen'V, Iris Mittenaere, Jhon Rachid seront attachés l'un à l'autre et reliés par un élastique. De chaque côté de la scène est positionné un buzzer. Lorsqu'Arthur va lancer une musique ils devront courir le plus vite possible rejoindre leur buzzeur sans se faire emporter par l'autre ! Extrait de Vendredi tout est Permis.