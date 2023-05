Vendredi, tout est permis avec Arthur - Élection de Miss VTEP dans le décor penché

C'est maintenant à Cartman, Gérémy Crédeville, Bruno Guillon, Jeanfi Janssens, Alex Ramirès, Antonia de Rendinger et Vitaa de faire face au terrible décor penché. Guidés par Arthur, Ils vont devoir jouer une scène de la vie quotidienne. La mission s'annonce compliquée car, pour corser les choses, nos invités vont se déplacer sur une scène inclinée à plus de 25 degrés. Toute la scène est normale mais les invités sont penchés et tentent de rester doit sans tomber. Évidemment Arthur va en profiter pour créer des situations cocasses entre les invités. Accrochez-vous et attention aux glissades ! Extrait de Vendredi tout est Permis.