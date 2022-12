Vendredi, tout est permis avec Arthur - Garde le rythme VTEP Noël 2022

Dans cette épreuve Anaïs Grangerac, Bruno Guillon, Christophe Beaugrand, Adil Rami, Issa Doumbia et Tayc et Booder vont chanter une chanson, mais de temps en temps, Arthur coupera le son et les invités vont devoir continuer à capella la chanson en gardant le rythme ! Extrait de Vendredi tout est Permis.