Vendredi, tout est permis avec Arthur - Gus fait deviner aux invités ses sous vêtements !

Arthur est passionné de magie ! Grâce à vendredi tout est permis, il peut faire découvrir des magiciens talentueux et en plus profiter du spectacle ! Pour cette émission, c'est Gus qui va s'occuper de faire tourner la tête de Philippe Candeloro, Alexandre Devoise, Baptiste Giabiconi, Bruno Guillon, Chris Marques, Satya Oblette et Franck Sémonin. Extrait de Vendredi tout est Permis.