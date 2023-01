Vendredi, tout est permis avec Arthur - Gus le magicien spécial Sunshine

Arthur est passionné de magie ! Grâce à vendredi tout est permis, il peut faire découvrir des magiciens talentueux et en plus profiter du spectacle ! Pour cette émission, c'est Gus qui va s'occuper de faire tourner la tête de Camille Cerf, Issa Doumbia, Gérémy Crédeville,Wahid, Booder, Edgar Yves et Farid Chamekh. Extrait de Vendredi tout est Permis.