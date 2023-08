Vendredi, tout est permis avec Arthur - Gus surprend tous les enfants !

Arthur est passionné de magie ! Grâce à vendredi tout est permis, il peut faire découvrir des magiciens talentueux et en plus profiter du spectacle ! Pour cette émission, c'est Gus qui va s'occuper de faire tourner la tête de Cheli, Giulia, Alexis, Joey, Jeff, Meliya et Lat-Dior. Extrait de Vendredi tout est Permis du 4 août 2023 avec Booder.