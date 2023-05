Vendredi, tout est permis avec Arthur - Impossible de réussir le Passeballe

À la manière d'un "Mime à la chaîne", dans le passebale on ne fait pas circuler un mime, mais une balle. Cartman, Gérémy Crédeville, Bruno Guillon, Jeanfi Janssens, Alex Ramirès, Antonia de Rendinger et Vitaa vont-ils réussir à faire passer la balle le plus vite possible dans le temps impartie. Extrait de Vendredi tout est Permis.