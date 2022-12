Vendredi, tout est permis avec Arthur - In the Dark avec Majid Berhila, Amandine Petit, Gwendal Marimoutou, Edgar Yves, Eva et Tareek

Arthur appelle maintenant Majid Berhila, Amandine Petit, Gwendal Marimoutou, Edgar Yves, Eva et Tareek pour jouer une scène dans une pièce complètement plongée dans le noire. Nos invités vont devoir recréer une scène inventée par Arthur et ses équipes. Dans la pièce, des complices se cachent pour effrayer les invités. Heureusement ils pourront compter les uns sur les autres pour se soutenir mais arriveront-ils à passer cette épreuve dans le calme rien n'est moins sûr Faites bien attention, car même dans le noir il y a du mouvement à coter de vous ! Extrait de Vendredi tout est Permis.