Vendredi, tout est permis avec Arthur - Issa Doumbia fait le record du tire nappe

Dans cette épreuve, les invités vont devoir retirer la nappe d'une table remplie de vaisselle. Évidemment l'objectif est de conserver le plus de vaisselle sur la table. Qui de Tareek, Camille Lavabre, Certe Mathurin, Vincent Desagnat, Cartman et Anne-Sophie Girard et Issa Doumbia remportera cette épreuve ? Extrait de Vendredi tout est Permis.