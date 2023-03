Vendredi, tout est permis avec Arthur - Jimmy Labeu le roi du quiz imitateur

Dans cette épreuve, le talent d'imitation des invités vont être mis à l'épreuve ! Arthur va donner une personnalité à imiter et Elodie Arnould, Jhon Rachid, Jimmy Labeu, Maeva Coucke, Zatis, Ilyes Djadel et Issa Doumbia vont s'affronter chacun leur tour pour réaliser la meilleur imitation possible . Qui sortira vainqueur de cette épreuve ? Extrait de Vendredi tout est Permis.