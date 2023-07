Vendredi, tout est permis avec Arthur - Jovany est imbattable en imitation

Dans cette épreuve, le talent d'imitation des invités vont être mis à l'épreuve ! Arthur va donner une personnalité à imiter et Donel Jacksman, Patrick Chanfray, Léa Djadja, Jovany, Majid Berhila, Iris Mittenaere et Bruno Guillon vont s'affronter chacun leur tour pour réaliser la meilleur imitation possible. Qui sortira vainqueur de cette épreuve ? Extrait de Vendredi tout est Permis du 28 juillet 2023 avec Arthur.