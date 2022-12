Vendredi, tout est permis avec Arthur - Klek Entos surprend Vincent Desagnat, Issa Doumbia, Tareek, Ilyès Djadel, Nash, Majid Berhila et Anne-Sophie Girard

Arthur est passionné de magie ! Grâce à vendredi tout est permis, il peut faire découvrir des magiciens talentueux et en plus profiter du spectacle ! Pour cette émission, c'est Klek Entos qui va s'occuper de faire tourner la tête de Vincent Desagnat, Issa Doumbia, Tareek, Ilyès Djadel, Nash, Majid Berhila et Anne-Sophie Girard. Extrait de Vendredi tout est Permis.