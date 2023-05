Vendredi, tout est permis avec Arthur - Lancer de claquettes spéciale Island

Iris Mittenaere, Florent Peyre, Lola Dubini, Baptiste Giabiconi, Cartman et Kevin Razy vont jouer au Lancer de claquettes. C'est un jeu qui a survécu au réunion d'Arthur et ses équipes, mais on ne le reverra pas de si tôt... Extrait de Vendredi tout est Permis.