Vendredi, tout est permis avec Arthur - "L'arbre qui se cache au fond de la forêt" dans la sérénade

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "LOVE" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Issa Doumbia, Majid Berhila, Maëva Coucke, Tareek, Edgar Yves et Anne-Sophie Girard.Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : 1,2,3, Soleil, le Dernier mot, Cache Cache, Amuse Bouche à la chaîne, In The Dark... . Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !