Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Best-of d' Issa Doumbia

Issa Doumbia est non seulement un sociétaire iconique de l'émission, mais c'est aujourd'hui un ami fidèle d'Arthur. Le comédien et acteur est une valeur sûre de fou rire lorsqu'il participe à une épreuve. ABC, Story, Speed Quiz, Casing PUB, Le Remix... dès qu'Issa est là l'épreuve est tout de suite un classique, voici un retour en images des moments les plus marquants d'Issa Doumbia dans VTEP !