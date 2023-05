Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Best-of d'Arnaud Ducret

Arnaud Ducret célèbre acteur et comédien nous a fait le plaisir de participer à de nombreuses émissions de Vendredi tout est permis. C'est aujourd'hui un professionnel des épreuves de VTEP. Casting PUB, décor penché, In the dark... aucune épreuve ne lui résiste et à chaque fois c'est hilarant. Voici un retour en images des moments où Arnaud Ducret nous a tué de rire dans VTEP !