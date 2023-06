Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Best of de Booder et le Français

Dans VTEP Arthur utilise souvent l'alphabet pour construire ses épreuves. Et il est vrai que Booder ne maîtrise pas totalement cette partie de l'exercice. Mais grâce à lui des moments cultes sont nés et nous pouvons le remercier pour ça ! Voici un condensé d'une petite partie des leçons de français par Bodder dans VTEP.