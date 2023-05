Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Best-of de Gérémy Crédeville

Gérémy Crédeville célèbre acteur et humoursite nous a fait le plaisir de participer à de nombreuses émissions de Vendredi tout est permis. Il est maintenant un sociétaire de l'émission VTEP. Casting PUB, décor penché, In the dark... dans chaque épreuve il nous régale. Voici un retour en images des moments où Gérémy Crédeville nous a tué de rire dans VTEP !