Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Best-of de Just Riadh

Depuis sa création, VTEP a invité de nombreuses personnalités françaises. Elles ont participé à une série d’épreuves qui ont fait mourir de rire le public de VTEP. L'influenceur et comédien, Just Riadh en seulement quelques participations a marqué l'émission ! Voici un retour en images des moments où Just Riadh nous a fait mourir de rire dans VTEP !