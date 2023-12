Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Best of de l'émission présentée par Jarry

Jarry vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis ! Eh oui Jarry a eu le droit à son émission ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Booder, Charlotte Gabris, Agustín Galiana, Bruno Guillon, Marianne James et Tal. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : À Vendre, ABC Song, Mime à la chaîne, Le Casting PUB... Séquences cultes en perspective ! Voici le meilleur de cette soirée