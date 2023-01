Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Best-of de Nabilla Benattia

Au fil des saisons, VTEP a vu passer des centaines de personnalités françaises qui ont dû se soumettre à une série d’épreuves plus hilarantes les unes que les autres. L’influenceuse, Nabilla Benattia était l’invité d’Arthur pour une édition spéciale été. Entre JTEP, Let’s Dance, tour de magie avec Gus, Photomime ou encore rap avec Odah et Dako, voici un retour en images des moments les plus marquants de Nabilla dans VTEP !