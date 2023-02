Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le dernier mot spéciale 10 ans

Kev Adams, Arnaud Ducret, Michaël Youn, Élie Semoun, Karima Charni, Issa Doumbia, Claudia Tagbo, Chris Marques, Ahmed Sylla et Jarry vont s'affronter un par un. Arthur va donner un thème et les invités vont devoir donner le plus de réponse. À la fin du temps imparti, l'invité qui aura donner la dernière réponse gagne la manche ! Extrait de Vendredi tout est Permis. %