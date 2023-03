Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le dernier mot spéciale Monster

Jhon Rachid, Lola Dubini, Kalvin, Camille Cerf, Zatiss Nico Capone et Daniela vont s'affronter un par un. Arthur va donner un thème et les invités vont devoir donner le plus de réponse. À la fin du temps imparti, l'invité qui aura donner la dernière réponse gagne la manche ! Extrait de Vendredi tout est Permis.