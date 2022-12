Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Post-it avec Zatis, David Azria, Majid Berhila, Geremy Credeville, Anne-Sophie Girard et John Rachid

Le décor penché est sur le plateau de toutes les émissions de Vendredi Tout Est Permis. Il peut donc servir pour créer d'autres épreuves et "Le Post-it" en fait partie ! Zatis, David Azria, Majid Berhila, Geremy Credeville, Anne-Sophie Girard et John Rachid vont essayer chacun leur tour de coller leur post-it le plus haut possible dans le décor penché. Mais attention pas de triche on enlève ses chaussures et on reste avec ses chaussettes. Extrait de Vendredi tout est Permis.