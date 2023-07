Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le public est-il meilleur au Photomime ?

Dans cette épreuve, Donel Jacksman, Patrick Chanfray, Léa Djadja, Jovany, Majid Berhila, Iris Mittenaere et Bruno Guillon vont devoir deviner les images grâce au public ! Mais quand plus de 10 personnes miment une photo, la tâche est tout de suite plus ardue. Quelle équipe fera deviner le plus d'image ? Extrait de Vendredi tout est Permis du 28 juillet 2023 avec Arthur.