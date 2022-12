Vendredi, tout est permis avec Arthur - Le Quiz de Zak l'Artiste

Dans cette épreuve, Arthur a décidé de faire participer Zak l'Artiste à un photomime spécial. Il va devoir faire deviner l'image qu'il voit a Roman Doduik, Camille Cerf, Clara Morgane et Tareek, . L'objectif est de faire deviner le plus d'image possible à son équipe. Quelle équipe fera deviner le plus d'image ? Extrait de Vendredi tout est Permis.