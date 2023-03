Vendredi, tout est permis avec Arthur - L'ours de Cartman dans le Mime en bouche

L'imagination d'Arthur et ses équipes est sans limite ! Une variante du Photomime a été créée : Le "Mime en Bouche" est né ! Tareek, Camille Lavabre, Certe Mathurin, Vincent Desagnat, Cartman et Anne-Sophie Girard et Issa Doumbia vont devoir faire deviner des images aux autres seulement grâce à des bruits de bouche ! Vont-ils y arriver ? Extrait de Vendredi tout est Permis.