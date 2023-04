Vendredi, tout est permis avec Arthur - M Pokora flippe dans le Mime en apesanteur

Pour Pimenter le Photomime, Arthur et ses équipes l'ont mélangé avec le décollage immédiat. M. Pokora, Jérôme Commandeur et Virginie Hocq vont devoir mimer ensemble et à chaque bonne réponse, ils grimperont de plus en plus haut ! Extrait de Vendredi tout est Permis.