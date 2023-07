Vendredi, tout est permis avec Arthur - Majid et Jiovany testent la nouvelle épreuve Twist & Shot

C'est une novelle épreuve des laboratoires de VTEP que Majid Berhila et Jovany vont tester. Dans le Twist and shot des shots sont très bon et d'autres très mauvais, mais votre adversaire ne doit pas trouver si vous avez eu de la chance ou non. Extrait de Vendredi tout est permis. Extrait de Vendredi tout est Permis du 28 juillet 2023 avec Arthur.