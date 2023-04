Vendredi, tout est permis avec Arthur - Masterclass de Julien Aruti et Tarek Boudali dans "Fous ta cagoule"

Cette épreuve est très simple et facilement réplicable à la maison. Il vous suffit d'être deux et de s'attacher entre vous les cordons de vos pulls. Le premier qui voit ce qui est attaché dans le dos remporte la manche Julien Arruti, Tarek Boudali, Tony Saint Laurent et Paco Boisson vont s'affronter dans cette épreuve. Extrait de Vendredi tout est Permis.