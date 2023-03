Vendredi, tout est permis avec Arthur - Mister V est a fond sur la musique de Pokemon

Comment rendre un Blind Test intéressant ? Arthur et son équipe ont imaginé un Blind Test spécial. La compétition entre Mister V, Jarry, Ariane Brodier, Bruno Guillon, Arnaud Tsamere, Mundir et Laury Thilleman est lancée ! Les invités vont devoir trouver une musique le plus rapidement possible ? Extrait de Vendredi tout est Permis.