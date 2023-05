Vendredi, tout est permis avec Arthur - Mundir devient Batman dans Qui-suis je ?

Dans ce jeu, les invités vont se retrouver dans la peau d'un personnage, une personnalité ou encore un objet. Il va devoir deviner de qui il s'agit, mais attention, les autres invités et Arthur ne peuvent répondre que par oui et par non. Cartman, Issa Doumbia, Karine Ferri, Manu Levy, Moundir, Caroline Receveur, et Vérino vont se prêter au jeu pour cette épreuve. Extrait de Vendredi tout est Permis.