Vendredi, tout est permis avec Arthur

En savoir plus sur Arthur

Rendez-vous pour une soirée de fous rires en compagnie d'invités déchaînés : Cartman, Valérie Damidot, Tony St Laurent, Vincent Desagnat, Elie Semoun, Daphné Bürki et Jérôme Commandeur. Tout au long de cette émission survoltée, Arthur lancera ses fameux défis avec son lot d'humour et de bonne humeur. Du Mime à la chaîne, à Articule en passant par Décollage immédiat, Let's Dance ou encore le mythique et hilarant Décor penché, les téléspectateurs pourront retrouver toutes les épreuves emblématiques de l'émission.