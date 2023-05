Vendredi, tout est permis avec Arthur - Photomime spéciale Virginie Hocq

Dans cette épreuve, Gérémy Crédeville, JC Mulier, Jovany, Cécile Giroud, Antonia de Rendinger et Philippe Lelièvre vont s'affronter en deux équipes. Chacun leur tour ils vont devoir mimer l'image qu'ils voient pour faire deviner à leur équipe. L'objectif est de faire deviner le plus d'image possible à son équipe. Quelle équipe fera deviner le plus d'image ? Extrait de Vendredi tout est Permis.