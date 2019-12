Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale Pirates

Arthur vous donne rendez-vous pour nouveau numéro de Vendredi tout est permis ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : G Credeville, Maeva Coucke, Jhon Rachid, T St Laurent, Az, C Cerf et Booder. Tous ensemble, ils relèveront les défis suivants : Speed quiz, VTEP Portrait, Mime en apesanteur, In the Dark, Les imitateurs, La Sérénade, Gus, Benny B, VTEP Basket et Le chorégraphe. Séquences cultes en perspective !

