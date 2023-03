Vendredi, tout est permis avec Arthur - Quand Rachid Badouri imite une poire

Dans cette épreuve, Kad Merad, Olivier Baroux, Philippe Lelièvre, Géraldine Nakache, Virginie Hocq, Rachid Badouri et Baptiste Lecaplain vont s'affronter en deux équipes. Chacun leur tour ils vont devoir mimer l'image qu'ils voient pour faire deviner à leur équipe. L'objectif est de faire deviner le plus d'image possible à son équipe. Quelle équipe fera deviner le plus d'image ? Extrait de Vendredi tout est Permis.