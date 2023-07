Vendredi, tout est permis avec Arthur - Qui rentrera avec le plus de personne Sous dans la tente

Dans Vendredi Tout Est Permis, Arthur fait aussi participer le public ! Il a donc plein d'épreuves en stock Patrick Chanfray, Roman Doduik, Elodie Arnould, Kévin Razy, Bruno Guillon, Clarisse Agbegnenou et Edgar-Yves vont une nouvelle fois se séparer en deux équipes pour inaugurer l'épreuve "Sous la tente". À l'aide du public ils vont devoir rassembler le plus de personne possible dans la tente. Extrait de Vendredi tout est Permis du 7 juillet 2023 avec Arthur.