Vendredi, tout est permis avec Arthur - S01 E02

En savoir plus sur Arthur

Tous les vendredis soir, Arthur accueille plusieurs personnalités françaises du monde du spectacle, du cinéma, de la télévision ou encore de la chanson. Celles-ci devront se soumettre à une série d’épreuves plus hilarantes les unes que les autres. Parmi les plus connues : Let’s Dance, ABC Story, Speed Quiz, 360°. Les habitués de l’émission comme Jarry, Booder, Arnaud Tsamère ou encore Cartman vous feront vivre de grands moments de rires et de délires. Vous l'aurez compris, le vendredi, tout est permis et la bonne humeur, est garantie !