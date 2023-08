Vendredi, tout est permis avec Arthur - Samuel Bambi triche dans le balai musical

Zatis, Kalvin Winson, Nash, Edgar-Yves, Anne Sophie Girard et Samuel Bambi vont former un cercle. Ils auront tous un balai avec lequel ils devront danser. Lorsque le buzz retentit, ils devront lâcher le balais et attraper celui de son voisin en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre évidemment. Si un invité n'attrape pas le balai avant qu'il tombe, il est éliminé. Extrait de Vendredi tout est Permis du 11 août 2023 avec Arthur.