Vendredi, tout est permis avec Arthur - Playa

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Playa" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Vincent Desagnat, Maëva Coucke, Wahid Bouzidi, Just Riadh, Arnaud Tsamère, Camille Cerf et Cartman.Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission. Séquences cultes en perspective avec des nouvcelles épreuves comme le Do You Song ou le Crazy Cup ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !