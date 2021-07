Vendredi, tout est permis avec Arthur - Spéciale A2main

VTEP est une émission de divertissement, de rires, de plaisir mais aussi de partage. Arthur a préparé une émission exceptionnelle autour de l’association de Jarry : « A 2main », une association qui a pour but de soutenir des projets en lien avec les soins palliatifs. Tout au long de cette soirée inédite, de nombreux défis seront à relever par les prestigieux invités en plateau Jarry, Alessandra Sublet, Ahmed Sylla, Claudio Capéo, Claude Dartois, Camille Cerf, Terence Telle et Booder. D’autres invités viendront soutenir l’association et réaliser des défis en visioconférence comme Camille Lou, Chris Marques, Elie Semoun, Bruno Guillon, Florent Peyre ou encore Inès Reg.A chaque défi relevé, l’association touchera de l’argent !Tous sont prêts et motivés à tout donner pour récolter un maximum d'argent. Retrouvez de nombreuses épreuves emblématiques telles que le Tok Tok Dance, le Photomime, le Double Jump, le Speed Quiz, le Casting Pub… et la présence du magicien Gus et du mentaliste Viktor Vincent. Rendez-vous pour un VTEP mémorable avec Arthur et tous ses invités pour une grande soirée pleine de surprises et de rires pour la bonne cause. Parce que le vendredi... tout est permis, pour l’association A 2main !