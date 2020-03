En savoir plus sur Arthur

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro de Vendredi, tout est permis Spéciale Bal masqué ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Booder, Camille Cerf, Issa Doumbia, Cyril Féraud, Loana, Moundir et Cartman. En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective !