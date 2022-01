Vendredi, tout est permis avec Arthur - Super héros

Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Super Héros " ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Wahid Bouzidi, Paco Boisson, Tony St Laurent, Tarek Boudali, Julien Arruti et Philippe Lacheau. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : Décor Penché, Tok Tok Dance, VTEP Buzz... . Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !