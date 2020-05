En savoir plus sur Arthur

Arthur vous donne rendez-vous pour une spéciale Soirée Pyjama ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Tony St Laurent, AS Girard, Artus, Baptiste Giabiconi, Arnaud Tsamère, Sandrine Quétier et Jarry. En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective !